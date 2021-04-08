Нападение с ножом на девушку в Петропавловске: задержан подозреваемый

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на девушку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что неоднократно судимого 49-летнего жителя города задержали вечером 7-го апреля.

«Мужчину доставили в управление полиции города Петропавловска, проводятся следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», - прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, 5-го апреля в подъезде дома на 19-летнюю девушку напал мужчина с ножом.