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    21:36, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Нападение с ножом на девушку в Петропавловске: подробности рассказали в полиции

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске задержанный по подозрению в нападении с ножом на молодую девушку дал признательные показания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента полиции рассказали некоторые подробности задержания мужчины.

    Его с 5 апреля, после поступления заявления потерпевшей, разыскивал весь личный состав городской и областной полиции. По отдельному плану работали оперативники криминальной полиции и эксперты-криминалисты.

    Задержали его по улице Порфирьева. 49-летнего ранее неоднократно судимого мужчину доставили в управление полиции города.

    «Он дал признательные показания о том, что действительно напал на девушку в подъезде дома, угрожал ей кухонным ножом. Однако она оказала активное сопротивление, на шум выглянула соседка, мужчина убежал. В рамках начатого досудебного расследования задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которого будет принято окончательное процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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