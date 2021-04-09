Нападение с ножом на девушку в Петропавловске: подробности рассказали в полиции
В пресс-службе департамента полиции рассказали некоторые подробности задержания мужчины.
Его с 5 апреля, после поступления заявления потерпевшей, разыскивал весь личный состав городской и областной полиции. По отдельному плану работали оперативники криминальной полиции и эксперты-криминалисты.
Задержали его по улице Порфирьева. 49-летнего ранее неоднократно судимого мужчину доставили в управление полиции города.
«Он дал признательные показания о том, что действительно напал на девушку в подъезде дома, угрожал ей кухонным ножом. Однако она оказала активное сопротивление, на шум выглянула соседка, мужчина убежал. В рамках начатого досудебного расследования задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которого будет принято окончательное процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе.