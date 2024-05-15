Нападение на тюремный фургон во Франции Эммануэль Макрон назвал потрясением для всех

Во вторник на севере Франции в засаду угодил тюремный фургон, перевозивший заключенного. Застрелив двух находившихся в машине сотрудников французской тюремной службы и серьезно ранив еще троих, нападавшие помогли заключенному скрыться в неизвестном направлении, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Представители французских властей уверяют, что по свежим следам беглеца сейчас пытаются отыскать: на поиски брошены сотни полицейских и жандармов.

Прокуратура называет имя и возраст сбежавшего — это 20-летний Мохамед Амр, ранее судимый за грабеж при отягчающих обстоятельствах. Его также обвиняют в похищении, приведшем к смерти.

Газета Figaro уточняет, что в криминальном мире Амр известен под прозвищем «Ла Муш» (Муха) и что, помимо покушения на убийство, его несколько раз судили по другим уголовным статьям — за преступления, связанные с наркотиками.

Во французской прессе высказываются предположения, что сбежавший имеет связи с бандами, занимающимися наркоторговлей.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедший на трассе инцидент «потрясением для всех нас» и заверил, что делается все возможное, чтобы найти организаторов этого преступления.

Как сообщает французское издание BFMTV, Амра вывезли из тюрьмы, чтобы во вторник утром тот мог принять участие в заседании руанского суда.

По завершении слушаний заключенного везли обратно в тюрьму, расположенную в городке Эврё.

Однако около 11 утра по местному времени у КПП на платной автомагистрали А154 на машину напали.

Как уточняет агентство France Press, нападавшие подъехали к тюремной колонне на двух автомобилях и открыли по ней стрельбу.

Несколько французских СМИ утверждают, что машина, на которой скрылись нападавшие, прихватив с собой освобожденного Амра, была позже найдена неподалеку сгоревшей. Однако официального подтверждения (или опровержения) этой информации пока не поступало.

Выступая перед журналистами по итогам заседания кризисного подразделения полиции, глава французского Минюста Дюпон-Моретти назвал преступников людьми, для которых жизнь не имеет ценности, и заверил, что они будут найдены и наказан «соразмерно преступлению».