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    14:14, 29 Август 2024 | GMT +6

    Нападение на полицейских в Темиртау: трём подсудимым изменили приговор

    суд
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    По ходатайству прокурора изменен приговор по делу о нападении на сотрудников полиции в городе Темиртау. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

    8 октября 2023 года около 03:00 часов группа лиц, находясь в состоянии алкогольного опьянения и действуя по предварительному сговору, напала на сотрудников полиции, находившихся в служебной автомашине, припаркованной у ресто-бара «Меруерт» в Темиртау. 

    Нарушители открыли двери машины, выражались в адрес полицейских нецензурной бранью и требовали выйти из автомобиля для драки.

    Конфликт попытались предотвратить сотрудники СОБР, но преступники стали наносить им телесные повреждения, используя стеклянную бутылку и нож. Попытки завладеть табельным оружием полицейских были пресечены. 

    Между тем, несмотря на тяжесть совершенного преступления приговором суда первой инстанции только двое виновных лиц осуждены к лишению свободы, тогда как в отношении остальных троих суд избрал наказание в виде ограничения свободы.

    — Однако, по ходатайству прокуратуры Карагандинский области суд апелляционной инстанции пересмотрел приговор в отношении трёх осужденных и назначил наказание в виде лишения свободы с избранием меры пресечения «содержание под стражей». Приговор вступил в законную силу, — сообщили в прокуратуре.
    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Суды Карагандинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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