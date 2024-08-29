Нападение на полицейских в Темиртау: трём подсудимым изменили приговор

По ходатайству прокурора изменен приговор по делу о нападении на сотрудников полиции в городе Темиртау. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

8 октября 2023 года около 03:00 часов группа лиц, находясь в состоянии алкогольного опьянения и действуя по предварительному сговору, напала на сотрудников полиции, находившихся в служебной автомашине, припаркованной у ресто-бара «Меруерт» в Темиртау.



Нарушители открыли двери машины, выражались в адрес полицейских нецензурной бранью и требовали выйти из автомобиля для драки.



Конфликт попытались предотвратить сотрудники СОБР, но преступники стали наносить им телесные повреждения, используя стеклянную бутылку и нож. Попытки завладеть табельным оружием полицейских были пресечены.



Между тем, несмотря на тяжесть совершенного преступления приговором суда первой инстанции только двое виновных лиц осуждены к лишению свободы, тогда как в отношении остальных троих суд избрал наказание в виде ограничения свободы.

— Однако, по ходатайству прокуратуры Карагандинский области суд апелляционной инстанции пересмотрел приговор в отношении трёх осужденных и назначил наказание в виде лишения свободы с избранием меры пресечения «содержание под стражей». Приговор вступил в законную силу, — сообщили в прокуратуре.