Нападение на полицейских произошло в Косовo

Дороги из Сербии на север Косовo перекрыты. Один страж порядка погиб, ещё один ранен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Террористическим актом назвали власти Косовo нападение на полицейских, произошедшее на севере страны. Один страж порядка погиб, ещё один ранен.

Перестрелка вспыхнула, когда патруль проверял информацию о грузовиках без номеров, блокировавших дорогу в деревне с преимущественно сербским населением. Cообщается о группе по меньшей мере из 30 человек, в том числе с тяжёлым вооружением.

Приштина обвинила в организации нападения «сербские преступные группы». Сейчас дороги, связывающие этот район с Сербией, закрыты на въезд.

Полиция Косовo в ходе операции ликвидировала трех нападавших на севере края, пятеро задержаны, передает ТАСС.

Отмечается также, что в районе населенного пункта Рударе задержаны еще четверо человек с устройствами радиосвязи, которые, как утверждается, связаны с "преступными группировками". Во время полицейской операции обнаружено большое количество оружия, боеприпасов и другого снаряжения.