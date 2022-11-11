Нападение на полицейских в Брюсселе: один погиб, второй ранен

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Брюсселе в четверг в результате ножевого ранения скончался полицейский, второй был ранен и доставлен в больницу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным местной прессы, полицейские патрулировали район в районе Северного вокзала Брюсселя, когда около 19:15 вечера в четверг на них напал человек с ножом. Один офицер 20 лет был ранен в шею и скончался от полученных травм. Нападавший мужчина был застрелен другими офицерами.

«Был оцеплен периметр и проводится несколько расследований, чтобы выяснить, что именно произошло», - заявила пресс-секретарь прокуратуры Брюсселя Сара Дюран.

Мотив преступника пока не известен. Однако прокуратура Брюсселя вчера вечером подтвердила, что накануне мужчина приходил в полицейский участок муниципалитета Эвер в 10 часов утра. Утверждается, что он делал бессвязные заявления и говорил о «ненависти к полиции».

Обратившийся запросил психологическую помощь, после чего полиция связалась с дежурным судьей прокуратуры Брюсселя, чтобы начать процедуру психиатрического обследования. Затем полиция сопроводила его в психиатрическое отделение Университетской клиники Сен-Люк для госпитализации и дождалась, пока мужчину не забрали медсестры.

«Через несколько часов с больницей связались, и выяснилось, что человек, о котором идет речь, выписался из больницы», - говорится в сообщении властей.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо отреагировал в Twitter. «Наши полицейские ежедневно рискуют жизнью и здоровьем, чтобы обеспечить безопасность нашего общества. К сожалению, сегодня это снова очевидно», - пишет А.Кроо. - Я думаю о семье и друзьях погибшего офицера. Искренне надеюсь, что с его коллегой в больнице все будет в порядке».

Профсоюз полиции VSOA называет инцидент «еще одним случаем насилия в отношении полиции в Брюссельском столичном регионе». «Как обычно, политики будут резко осуждать факты, а завтра будут смотреть в другую сторону. Как они делали это десятилетиями», — говорится в пресс-релизе профсоюзов.

Фото: ru.euronews.com