Нападение на главу «Казахмыса»: заведено уголовное дело

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов прокомментировал преступление, совершенное в офисе компании «Казахмыс», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Жезказгане по происшествию в офисе компании «Казахмыс» заведено уголовное дело. Ведется следствие по статье «покушение на убийство», - сказал Марат Ахметжанов.

Заместитель Генпрокурора добавил, что все подробности произошедшего будут оглашены после завершения расследования.

«В целом, по этому делу факты будут тщательно проверены со всех сторон, будет выяснена причина таких действий. Только после полной оценки следствием произошедшего мы сможем предоставить полные данные. Там назначен процессуальный прокурор», - добавил Марат Ахметжанов.

По его словам, в случаях, когда человек, совершивший преступление, сам умирает, «дело подлежит сокращению».

Ранее сообщалось, что ножевое ранение в результате покушения получил гендиректор «Казахмыса».