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    10:31, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Нападение на центральный музей совершили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – При массовых беспорядках в Алматы разбойники совершили нападение на центральный музей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе нападения руководство и сотрудники смогли защитить музей. Они попросили мародеров не трогать ценные артефакты и постарались их успокоить. Так сотрудники несколько дней охраняли музей.

    «Они взломали дверь, проникли в музей. Сначала проникли 6-7 человек, а затем их количество возросло до 200. Мы сразу же начали успокаивать их. Здесь хранятся ценные артефакты, если они будут уничтожены, будет уничтожена наша история. Даже не знаю, что я говорил им. Однако они нас послушались, ничего не тронули», - сказала заместитель директора Государственного центрального музея РК Бибигуль Дандикаркызы.

    Ранее сообщалось, что радикальные группировки ликвидируют в Алматинской области.

    Также напомним, что автомобиль, в котором ехал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, попал под обстрел террористов.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Криминал ЧП-2022 Алматы Происшествия
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