Нападение на центральный музей совершили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – При массовых беспорядках в Алматы разбойники совершили нападение на центральный музей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе нападения руководство и сотрудники смогли защитить музей. Они попросили мародеров не трогать ценные артефакты и постарались их успокоить. Так сотрудники несколько дней охраняли музей.

«Они взломали дверь, проникли в музей. Сначала проникли 6-7 человек, а затем их количество возросло до 200. Мы сразу же начали успокаивать их. Здесь хранятся ценные артефакты, если они будут уничтожены, будет уничтожена наша история. Даже не знаю, что я говорил им. Однако они нас послушались, ничего не тронули», - сказала заместитель директора Государственного центрального музея РК Бибигуль Дандикаркызы.

Ранее сообщалось, что радикальные группировки ликвидируют в Алматинской области.

Также напомним, что автомобиль, в котором ехал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, попал под обстрел террористов.