НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Нападение на АЗС раскрыли в Алматы

2 Декабря 2022, 13:12
Нападение на АЗС раскрыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нападение на АЗС раскрыли полицейские Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Преступной добычей налетчиков стали 100 тысяч тенге и два мобильных телефона.

– Нападение на автозаправочную станцию произошло во втором часу ночи. Двое неизвестных в масках, с гвоздодером и топором в руках ворвались в помещение АЗС, заперли в подсобном помещении кассира и охранника, а затем похитили из кассы деньги, прихватив с собой сотовые телефоны работников. Все действия нападавших зафиксировали видеокамеры. Подозреваемых задержали в тот же день. Это – гражданин Т., 1999 года рождения и гражданин М., 2000 года рождения. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 ч.2 УК РК, – информировал начальник отдела полиции при УП Медеуского района Елнур Кудретбаев.

Злоумышленники – приезжие. «Налетчики» водворены в ИВС. Их личности полицейские проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям.


Фото: polisia.kz

Теги:
Новости по теме
Неплательщиков алиментов разыскивают в Алматы
Свыше 14 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов насчитали в Алматы
Жители микрорайона остались без электричества в Алматы
Читайте также
Скрывавшегося восемь лет преступника задержали в Актобе
Схрон оружия обнаружили в Алматинской области
30 депутатов поддержали кандидатуру Ерболата Досаева на должность акима Алматы
Ерболат Досаев назначен акимом Алматы
Непобежденные казахстанцы проведут три титульных боя на вечере бокса в Алматы
Притворявшийся помощником по онлайн-займам мошенник обманул на 1,7 млн тенге жительницу Рудного
Таймер светофора на месте ДТП с автобусами тестируют в Алматы
Украденный скот на 5 млн тенге вернули владельцам полицейские ВКО
Новости партнеров
Популярное
1 Проблема родилась не за один день - экс-аким Экибастуза об аварии на ТЭЦ
2 Ермек Маржикпаев назначен акимом Акмолинской области
3 Как прошел первый рабочий день нового акима СКО
4 Нариман Турегалиев назначен акимом Западно-Казахстанской области
5 Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова обжаловала решение суда

Лента новостей