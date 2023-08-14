Нападение казахстанки с ножом на водителя автобуса в Южной Корее прокомментировало МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как сообщили в Министерстве иностранных дел РК женщина имеет этническую визу и давно проживает в Южной Корее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На днях мы получили информацию из Сеула, что якобы наша гражданка напала на местного гражданина. Мы выяснили, она оказывается давно там проживает, занимается бизнесом, ей выдали этническую визу, получается она - этническая кореянка и давно там проживает с супругом», - сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров на брифинге.

По его словам, в момент инцидента она была под воздействием лекарств.

«Она с 2020 года проходила стационарное лечение в специализированной больнице и в момент инцидента, вероятно, она была под воздействием лекарственных препаратов. То есть, она серьезное лечение там проходит. Консул на днях должен ее посетить, будем держать на контроле», - добавил Айбек Смадияров.

Он также уточнил, что она является гражданкой РК и, возможно, у нее психическое заболевание, но это покажет экспертиза.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что 50-летняя казахстанка напала с ножом на водителя автобуса.