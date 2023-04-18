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    18:03, 17 Апрель 2023 | GMT +6

    Нападение грабителей на казахстанца в США: подробности сообщили в МИД РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О подробностях нападения грабителей на казахстанца Олжаса Каныбека в Майами рассказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было сообщено, что местные преступники хотели отобрать у парня рюкзак, где были деньги и документы. Консул сразу же связался и находится в постоянном контакте с ним и с местными правоохранительными органами.

    «Несмотря на то, что в ходе потасовки наш гражданин получил легкие ушибы, он отказался от медицинской помощи, его здоровью ничего не угрожает. Он находится там на вполне законных основаниях, сам он по специальности является авиадиспетчером и обучался в Латвии. В рамках этой программы из Латвии он поехал на двухмесячные курсы в Майами для повышения квалификации», - сказал Айбек Смадияров.

    На кадрах видео, распространенного в соцсетях, видно, как казахстанец, проживающий в США, дал отпор вооруженным грабителям прямо на улице в Майами.


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