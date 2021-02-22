Нападающий сборной Казахстана перешел в российский футбольный клуб

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Форвард Национальной сборной Казахстана, 25-летний Абат Аймбетов перешел в футбольный клуб «Крылья Советов» из Самары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Ранее футболист выступал за «Актобе» и «Кайрат». В этих клубах Аймбетов стал чемпионом страны (2013, 2020) и обладателем Суперкубка Казахстана (2014). В составе сборной Казахстана игрок провел 12 матчей и отметился двумя голами

В «Крыльях Советов» казахстанец будет играть под номером 9.

Отметим, что самарский клуб в прошлом сезоне занял предпоследнее место в российской Премьер-лиге и был понижен в классе. В данное время «Крылья Советов» выступают во втором дивизионе российского футбола ФНЛ и на данный момент занимают там вторую строчку турнирной таблицы, что дает самарскому клубу шансы вернуться в высший дивизион.