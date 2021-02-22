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    17:49, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Нападающий сборной Казахстана перешел в российский футбольный клуб

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Форвард Национальной сборной Казахстана, 25-летний Абат Аймбетов перешел в футбольный клуб «Крылья Советов» из Самары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

    Ранее футболист выступал за «Актобе» и «Кайрат». В этих клубах Аймбетов стал чемпионом страны (2013, 2020) и обладателем Суперкубка Казахстана (2014). В составе сборной Казахстана игрок провел 12 матчей и отметился двумя голами

    В «Крыльях Советов» казахстанец будет играть под номером 9.

    Отметим, что самарский клуб в прошлом сезоне занял предпоследнее место в российской Премьер-лиге и был понижен в классе. В данное время «Крылья Советов» выступают во втором дивизионе российского футбола ФНЛ и на данный момент занимают там вторую строчку турнирной таблицы, что дает самарскому клубу шансы вернуться в высший дивизион.


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