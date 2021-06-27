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    17:33, 27 Июнь 2021 | GMT +6

    Нападающий «Кайрата» забил свой десятый мяч в Премьер-Лиге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 23-летний нападающий «Кайрата» Артур Шушеначев в матче 17-го тура против «Каспия» (5:1) забил свой 10-й мяч в казахстанской Премьер-Лиге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В Премьер-Лиге Казахстана Артур Шушеначев в составе «Кайрата» дебютировал 26 августа 2017 года в Атырау, в матче против «Атырау» (1:0). Он вышел на замену на 88-й минуте вместо Чумы Анене. Свой первый гол забил 26 октября 2019 года в ворота Эмиля Балаева из «Тобола» (2:0).

    Всего в Премьер-Лиге Казахстана сыграл 28 матчей, забил 10 мячей.


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