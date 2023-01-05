Нападающие использовали арматуры, бутылки с зажигательной смесью - глава МВД о январских событиях

5 Января 2023, 11:35

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил, что во время январских событий в нападениях на полицейских использовались арматуры, бутылки с зажигательной смесью, брусчатка и камни. При этом 33 полицейских и военнослужащих в Алматы получили тяжкие травмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 по 3 января в регионах страны проходили митинги, на которых поднимались различные социально-экономические вопросы. Власти вели с протестующими диалог, собрания не разгонялись, однако этим воспользовались провокаторы, которые способствовали перетеканию митингов в Алматы 4 января в массовые беспорядки. С этого момента рассматривать события в Алматы как мирный протест некорректно», - сказал глава МВД.

По его словам, провокаторы взывали к чувствам рядовых граждан, продвигая популистские лозунги, намеренно искажали действительность и вводили в заблуждение участников митингов.

«С их подачи начались первые правонарушения: митингующие устроили шествие, образовав автомобильные заторы, начали вооружаться подручными средствами, принуждали сторонних граждан присоединиться к акции и игнорировали требования полиции. Это привело к тому, что в 21:00 часов нарушители напали на 250 военнослужащих Нацгвардии, которые пытались пресечь незаконное шествие. С учетом сложившейся обстановки, полицейские и военнослужащие Национальной гвардии были оснащены специальными средствами нелетального действия. При столкновениях с нападавшими они применялись для восстановления общественного порядка. Это международная практика», - сказал Марат Ахметжанов на слушаниях по январским событиям в Мажилисе.

По словам министра, использование этих средств осуществлялось в строгом соответствии с Законом «О правоохранительной службе».

«Для этого были все основания: пресечение массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка, отражение нападения на граждан, сотрудников, здания, транспортные средства, задержание лиц, оказывающих неповиновение законным требованиям сотрудников», - добавил министр.

Также Марат Ахметжанов заявил, что в нападениях на полицейских использовались арматуры, бутылки с зажигательной смесью, брусчатка, камни и так далее.

Министр напомнил, что в 00.30 5 января площадь и акимат Алматы были подвергнуты массированному нападению со стороны многотысячной толпы, прибывшей одномоментно из разных районов города. Уже днем 5 января массовые протесты охватили Кызылорду, Усть-Каменогорск, Семей, Костанай, Талдыкорган. Преступники совершали наезды на полицейских – в Кызылорде и Талдыкоргане погибло два сотрудника Нацгвардии.

«Кроме того в Кызылорде злоумышленники напали на подразделение полиции с целью завладения оружием. Все это дало основания для того, чтобы открыть ответный огонь в соответствии со ст. 61 Закона «О правоохранительной службе». Эти действия были необходимы для предотвращения более масштабной трагедии», - добавил глава МВД.

«Осуществили попытку захвата городского акимата (в Алматы), но были вытеснены. При этом, ими (нападающими - прим.) совершены поджоги и повреждения полицейских автомашин, захвачена коммунальная техника («КамАЗ»). Указом Президента 5 января в 1 час 30 минут в Алматы введен режим «ЧП» (одновременно – в Мангистауской области), - проинформировал Марат Ахметжанов.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса перед депутатами выступил генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года. Ранее в Мажилисе организовали выставку, на которой показали оружие, изъятое у участников январских беспорядков прошлого года.