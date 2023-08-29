Нападавший на Kaspi Bank принял препараты, чтобы совершить самоубийство

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В июне текущего года вооруженный мужчина совершил нападение на отделение Kaspi Bank в столице. Инцидент вызвал беспокойство в обществе, на место происшествия прибыли министр внутренних дел и аким столицы. Сегодня состоялось первое заседание суда по данному уголовному делу, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Следует отметить, что потерпевшие и адвокат, представляющий интересы обвиняемого, выступили против видеозаписи в ходе судебного заседания, при этом подсудимый Алихан Мурадов выразил свое согласие.

Обвинение против подсудимого зачитал прокурор Акшораев.

«Согласно версии следствия, Мурадов решил совершить суицид, употребив медицинский препарат. Но не получив нужного эффекта от препарата, придумал план по захвату банка, где он будет требовать средства для нуждающихся людей, а затем будет застрелен сотрудниками при задержании. Из подручных средств - зажигалки и курительного устройства - Мурадов сделал муляж взрывного устройства. Приобрел в сувенирном магазине пистолет-зажигалку. С этими предметами он напал на отделение банка и взял в заложники сотрудников и сотрудниц банка. Таким образом А.Мурадов совершил дйествия, предусмотренные статьей 261, ч.2 пп 4, 8,9 УК РК (захват заложников)», - зачитал прокурор.

В ходе суда также были заслушаны мнения потерпевших.

«Если честно, и я, и все девушки (сотрудницы банка, которые были взяты в заложники) чувствуем психологические изменения. Поэтому я не могу сказать, что простила подсудимого, оставляю решение на усмотрение суда», - заявила потерпевшая Анастасия Лукьянова.

В свою очередь, подсудимый попросил прощения.

«Хотел бы попросить прощения. Я не собирался причинять вред», - сказал А.Мурадов перед судом.

Напомним, в 18 июня в Астане вооруженный мужчина заперся в здании Kaspi банка на улице Достык вместе с посетителями учреждения. Сообщалось, что на теле и руках у захватчика заложников в отделении Kaspi Bank в Астане было закреплено взрывное устройство.

Также пресс-служба городского суда сообщила, что дело о захвате заложников, который 18 июня совершил вооруженный мужчина, поступило в суд.