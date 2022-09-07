Нападавший на девушек серийный грабитель задержан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейские задержали в Алматы серийного налетчика, который по ночам на улицах города грабил девушек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции Алмалинского района, нигде не работающий 20-летний гражданин А. выходил на «дело» ночью. Встречая по дороге одиноко идущих девушек, захватывал их сзади, душил, а затем забирал все ценные вещи.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Жамбылской области, 2002 года рождения. На данный момент нами установлены три факта грабежа. Один из эпизодов попал на камеры уличного видеонаблюдения. Когда девушки не могли уже сопротивляться, забирал все ценное: мобильники, деньги и скрывался в темных переулках. Зафиксирован и факт, когда злоумышленник в магазине расплачивается деньгами, которые забрал накануне у потерпевшей. Молодой человек дал признательные показания. Сейчас личность фигуранта проверяется на причастность к аналогичным, ранее совершенным преступлениям по городу. Проводится досудебное расследование», – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.









Фото: polisia.kz











