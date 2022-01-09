Нападавшие понесут заслуженное наказание за преступления против народа Казахстана - Ерлан Тургумбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сообщил о том, что от рук преступников погибли 16, получили ранения более 1300 сотрудников полиции и военнослужащих. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, в эти дни при охране общественного порядка и защите конституционного строя страны погибли от рук преступников 16 и получили ранения более 1300 сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны, а также специальных органов. Погибшие до конца оставались верны присяге, проявили героизм и беззаветное служение Родине», - отметил и.о. министра внутренних дел РК.

Ерлан Тургумбаев выразил соболезнования семьям и родным погибших сотрудников и мирных жителей, ставших жертвами преступных посягательств.

«Мы примем все меры для поиска, задержания преступников. Они понесут заслуженное наказание за преступления против народа Казахстана», - заверил он.