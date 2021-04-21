Наняли эвакуатор для совершения кражи студенты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске молодые преступники украли бытовой вагончик. Для его транспортировки наняли эвакуатор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, заявление о пропаже вагончика стоимостью 100 тысяч тенге написал житель города. Когда точно произошла кража, он затруднялся ответить. Однако полицейские смогли установить, что с момента похищения прошла неделя. Местные жители видели как раз в это время эвакуатор.

Пропажу нашли в пункте приема металлолома. Через некоторое время вычислили и похитителей. Ими оказались студенты российского вуза, жители Тимирязевского района 18-ти и 24-х лет. По их словам, долго присматривались к вагончику. Потом один из них «продал» его, дистанционно договорившись о транспортировке.

Теперь им предстоит нести ответственность за свою предприимчивость по уголовной статье «Кража».