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    21:17, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Наняли эвакуатор для совершения кражи студенты в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске молодые преступники украли бытовой вагончик. Для его транспортировки наняли эвакуатор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, заявление о пропаже вагончика стоимостью 100 тысяч тенге написал житель города. Когда точно произошла кража, он затруднялся ответить. Однако полицейские смогли установить, что с момента похищения прошла неделя. Местные жители видели как раз в это время эвакуатор.

    Пропажу нашли в пункте приема металлолома. Через некоторое время вычислили и похитителей. Ими оказались студенты российского вуза, жители Тимирязевского района 18-ти и 24-х лет. По их словам, долго присматривались к вагончику. Потом один из них «продал» его, дистанционно договорившись о транспортировке.

    Теперь им предстоит нести ответственность за свою предприимчивость по уголовной статье «Кража».


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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