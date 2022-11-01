Наностепени будут получать казахстанские студенты

1 Ноября 2022, 15:18

1 Ноября 2022, 15:18

Наностепени будут получать казахстанские студенты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжится политика по дальнейшему расширению академической автономии вузов. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет продолжена работа по разработке глобальных образовательных программ. Планируется тесное сотрудничество с бизнесом и индустрией по разработке научных проектов. На региональном уровне продолжит развитие работа по созданию центров компетенций», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

По его словам, проводится апробация подготовки кадров по прикладному бакалавриату. По итогам планируется законодательное закрепление данной инициативы.

«В текущем году в рамках утвержденной Концепции обучения в течение всей жизни предусмотрено получение студентами микроквалификаций или наностепеней», - добавил министр.