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Нанесшего супруге ножевые ранения костанайца задержали полицейские

Автор:  
Жанна Мусабаева
19 Июня 2023, 20:17
Нанесшего супруге ножевые ранения костанайца задержали полицейские

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанае полицейскими задержан мужчина, устроивший поножовщину во дворе дома. Он нанес множественные ранения своей супруге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«16 июня на пульт 102 поступило сообщение о том, что во дворе одного из районов города Костанай 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры нанес своей супруге множественные ножевые ранения. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина скрылся в неустановленном направлении на автомобиле. Марку и номер машины увидели очевидцы происшествия и сообщили полицейским»,- рассказали в ведомстве.

Сразу же были ориентированы наряды полиции и было принято решение о введении на территории областного центра плана «Перехват».

«В ходе просмотра камер видеонаблюдения инспектором ЦОУ Тойгуль Жанатовой на одной из улиц был замечен автомобиль «Джили». Благодаря слаженным действиям полицейских, подозреваемый был задержан. При нем находился нож с пятнами бурового цвета»,- добавили в полиции.

41-летняя раненная супруга задержанного госпитализирована в городскую больницу.

По данному факту, как сообщили в полиции, начато досудебное расследование п ч.1 ст.106 УК РК «Причинение тяжкого вреда здоровью». Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.


Костанайская область   Борьба с преступностью   МВД РК   Костанай  
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