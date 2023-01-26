Нанесения лезвием надрезов ребенку в центре «Рабиға хиджама» расследовали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в социальных сетях распространилось видео спящего ребенка, которому лезвием делают надрезы на лице. Процедура проходила в одном из хиджама-центров города Атырау. Вызвавшее бурю возмущений видео расследовала полиция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все документы, собранные сотрудниками полиции в ходе проверки в центре «Рабиға хиджама» направлены в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения по Атырауской области», - говорится в сообщении пресс-службы ДП региона.

Видео процедуры опубликовали в Instagram на странице центра «Рабиға хиджама», работающего в городе. Однако позже, когда видео начало распространяться в соцсетях с гневными комментариями, публикация была удалена.

Такая процедура, которая считается очень спорной, используется в народной медицине при лечении некоторых болезней.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала вопрос лечения хиджамой (кровопусканием) новорожденного.

После пленарного заседания Сената представители СМИ спросили у главы Минздрава: «В соцсетях было распространено видео, где в Атырау новорожденных лечат хиджамой (кровопусканием), насколько это законно?».

«На сегодняшний день нетрадиционной медициной занимаются люди, они в любом случае, если они оказывают медицинскую помощь, должны лицензировать (деятельность – прим. автора). На сегодняшний день к лицензируемой медицинской деятельности хиджама не относится. Поэтому по данному факту сегодня Комитет (медицинского и фармацевтического контроля) разбирается и будет проводить расследование. В дальнейшем эти вопросы мы рассмотрим», - ответила Ажар Гиният.

Кадр из видео