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Нами завершена разработка новых Правил грантового финансирования – Аида Балаева

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Января 2021, 11:23
Нами завершена разработка новых Правил грантового финансирования – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева объявила о завершении разработки новых Правил грантового финансирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Должна отметить, что в целях реализации рекомендации форума в рамках пакета предложений, поступивших от НПО, нами завершена разработка новых Правил грантового финансирования», - сказала Аида Балаева на расширенном заседании коллегии министерства.

По ее словам, согласно ним были сняты многие вопросы, касающиеся ненужных бюрократических проволочек и барьеров для творческой реализации социальных проектов.

«Задача на этот год – эффективная реализация данного документа в условиях тесного партнерства с представителями гражданского общества», - заключила министр.


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