На месте спорного участка в Самал-3 в Алматы появится школьная теплица

Жители микрорайона обратились к акимату города с требованием изъять земельный участок на пересечении улиц Мендикулова и Кажымукана для строительства парковой зоны.

В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что ранее земельный участок площадью 0,50 га находился в частной собственности. В 2020 году собственнику была выдана предпроектная документация на строительство многоквартирного жилого комплекса и бизнес-центра.

— Впоследствии акимат города, учитывая мнение жителей, отозвал ранее выданную разрешительную документацию. Также была достигнута договоренность с инвестором, который выкупил вышеуказанный участок и безвозмездно передал в собственность городу половину участка — 0,25 га, — говорится в сообщении.

Более того, инвестор за счет собственных средств разбил там парковую зону, проект которой предварительно согласовали с жильцами близлежащих домов.

— На оставшейся части участка (0,25 га) собственник — ТОО «Частная школа имени Шокана Уалиханова» ведет строительство теплицы с благоустройством прилегающей территории. Проект реализуется на основании выданных управлением архитектуры и градостроительства предпроектных документов в соответствии с целевым назначением земельного участка, — уточнили в акимате.

Сообщается, что проект не предусматривает строительство капитальных объектов. На этом основании отмена выданной предпроектной документации невозможна, так как земля является частной собственностью, а реализация проекта соответствует целевому назначению участка.

Напомним, противостояние вокруг этого участка началось еще в октябре 2020 года. Местные жители забили тревогу, когда в единственной парковой зоне микрорайона Самал-3 развернулась стройка. Горожане заявляли, что их лишают последнего места для прогулок и отдыха.