Намерен внедрять передовые навыки системы управления в работе министерств – резервист Айдар Нуралиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Резервист, директор департамента стратегического и информационного развития Министерства энергетики РК Айдар Нуралиев будет внедрять передовые навыки системы управления в работе своего ведомства. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Один из критериев отбора в Президентский кадровый резерв – это организационные способности. В работе министерства, в департаменте стратегического и информационного развития очень важна работа бэк-офиса, поэтому нужно уметь организовать коммуникации, правильные процессы», - сказал Айдар Нуралиев, прошедший отбор в Президентский кадровый резерв.

Резервист, благодаря своим качествам, был представлен в качестве директора департамента стратегического и информационного развития Министерства энергетики РК. За плечами у А. Нуралиева достаточно богатый опыт.

«У меня уже есть 10-летний опыт в сфере государственной службы. Последние 2,5 года возглавлял управление экономики и бюджетного планирования. Имею представление о бизнес-процессах в государственных структурах. Хотелось бы улучшить условия работы сотрудников министерства. Есть опыт по реализации внедрения новой системы факторно-балльной шкалы. Будучи руководителем управления экономики, защищал нашу новую систему труда перед уполномоченными государственными органами», - отметил Айдар Нуралиев.

Он подчеркнул, что резервисты уже получили бесценный опыт в ходе отбора.

«Инициаторы проекта хотели подготовить будущих управленцев. Поэтому были взяты два основных метода: числовое и вербальное тестирование. Умение считать и быстро воспринимать информацию - необходимые навыки для каждого будущего руководителя. В ходе отбора оценивалась компетенция участников. Мы готовили презентацию, писали эссе. В целом, все было продуктивным. Сейчас агентством готовится индивидуальный план развития каждого резервиста. Мы проходили этот конкурс для того, чтобы в дальнейшем получить высокие руководящие должности и внести свой вклад в развитие страны», - добавил резервист.

Айдар Нуралиев окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, а также получил образование за рубежом - является магистром бизнес администрирования в сфере нефти и газа Женевской бизнес школы (Швейцария), а также стипендиатом программы «Болашак». Отметим, что в 2018 году он стал победителем республиканского конкурса «Лучший государственный служащий 2018 года».