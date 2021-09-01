+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 27 °С
USD 425.41 EUR 502.88
RUB 5.81 CNY 65.84
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Намечены дальнейшие перспективы развития СВМДА

1 Сентября 2021 10:14
Поделиться:
Намечены дальнейшие перспективы развития СВМДА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял исполнительного директора Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрата Сарыбая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Новости по теме
Казахстан стал первым по росту прямых иностранных инвестиций среди стран с переходной экономикой
Казахстан является пионером в ядерном вопросе - Кьелл Магне Бондевик В Турции прошла фотовыставка к 30-летию закрытия Семипалатинского полигона Казахстан и Великобритания укрепляют сотрудничество

В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов подготовки к 6-й встрече министров иностранных дел СВМДА, которая состоится в октябре 2021 года в Нур-Султане.

М.Тлеуберди подчеркнул необходимость продолжения последовательной работы по институциональной трансформации СВМДА. Он также отметил важность принятия обновленного Каталога мер доверия СВМДА в ходе предстоящей министерской встречи, что особенно актуально в условиях меняющейся геополитической ситуации в регионе и в мире.

В свою очередь, К.Сарыбай проинформировал о ходе реализации Концепции председательства РК в СВМДА и планируемых мероприятиях в рамках 30-летия Совещания в 2022 году.

Отмечено повышение уровня узнаваемости СВМДА на мировой арене посредством имплементации инициатив казахстанского председательства.

СВМДА является международным форумом по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии. На сегодняшний день членами Совещания являются 27 государств. 8 стран и 5 международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. Секретариат СВМД А расположен в Нур-Султан е .


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстан стал первым по росту прямых иностранных инвестиций среди стран с переходной экономикой
Казахстан является пионером в ядерном вопросе - Кьелл Магне Бондевик
В Турции прошла фотовыставка к 30-летию закрытия Семипалатинского полигона
Казахстан и Великобритания укрепляют сотрудничество
Популярное
1 Глава государства представил назначенного министра обороны Мурата Бектанова
2 Заморозки, дожди, бабье лето - синоптики о погоде в сентябре в Казахстане
3 Штормовая погода ожидается в девяти регионах Казахстана
4 Мурат Бектанов назначен министром обороны Республики Казахстан
5 Послание Президента к народу Казахстана будет транслироваться по радио и ТВ
6 Президент РК в Послании народу обнародует цели социально-экономического развития страны
Читайте также
Посвященная Семипалатинскому полигону фотовыставка открылась в Иордании
Спецпредставитель ЕС поздравила казахстанцев с Днем Конституции
Глава государства представил назначенного министра обороны Мурата Бектанова
Заморозки, дожди, бабье лето - синоптики о погоде в сентябре в Казахстане
Штормовая погода ожидается в девяти регионах Казахстана
Мурат Бектанов назначен министром обороны Республики Казахстан
Послание Президента к народу Казахстана будет транслироваться по радио и ТВ
Президент РК в Послании народу обнародует цели социально-экономического развития страны
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив