Намечены дальнейшие перспективы развития СВМДА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял исполнительного директора Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрата Сарыбая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов подготовки к 6-й встрече министров иностранных дел СВМДА, которая состоится в октябре 2021 года в Нур-Султане.

М.Тлеуберди подчеркнул необходимость продолжения последовательной работы по институциональной трансформации СВМДА. Он также отметил важность принятия обновленного Каталога мер доверия СВМДА в ходе предстоящей министерской встречи, что особенно актуально в условиях меняющейся геополитической ситуации в регионе и в мире.

В свою очередь, К.Сарыбай проинформировал о ходе реализации Концепции председательства РК в СВМДА и планируемых мероприятиях в рамках 30-летия Совещания в 2022 году.

Отмечено повышение уровня узнаваемости СВМДА на мировой арене посредством имплементации инициатив казахстанского председательства.

СВМДА является международным форумом по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии. На сегодняшний день членами Совещания являются 27 государств. 8 стран и 5 международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. Секретариат СВМД А расположен в Нур-Султан е .