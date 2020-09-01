Нам жизненно необходимо образование нового типа - Любовь Дробышева о Послании

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - «От идеи до результата»... Эта лапидарная и очень емкая по содержанию формулировка Президента страны Касым_Жомарта Токаева, во многом отражает задачи, поставленные им Послании народу Казахстана. Так считает руководитель Офиса коммерциализации технологий НАО «Кокшетауский университет им. Шокана Уалиханова» Любовь Дробышева, передает МИА «Казинформ».

«Современные реалии — убедительнейшее подтверждение тому, что нам жизненно необходимо образование нового типа. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству разработать концепцию непрерывного образования: «В этом документе нужно предусмотреть активное внедрение альтернативных вариантов неформального образования, признание результатов самостоятельного обучения, сертификацию профессиональных навыков».

Профессиональные навыки в системе послесреднего образования можно получить и закрепить в процессе научной, исследовательской деятельности. Причем, начинать можно и нужно уже буквально с первых шагов обучения», - отметила она.

«В нашем университете этому уделяется огромное внимание, создаются необходимые условия. StartUp Академия университета сопровождает авторские бизнес-идеи на этапе инкубации и акселерации, при этом стартапы получают финансовую поддержку от вуза. В 2020 году университетом были отобраны и поддержаны пять проектов из 14 заявленных. Общая сумма на реализацию бизнес-идей составила около 8 млн. тенге. Это уникальный пример поддержки предпринимательства среди студентов и профессорско-преподавательского состава вуза Казахстана.

Переход университета в статус акционерного общества дает больше свобод и возможностей по развитию предпринимательства. В этой связи в планах стратегического развития университета разработаны качественные и количественные показатели, оценивающие уровень коммерциализации научных достижений и предпринимательства коллектива обучающихся и сотрудников», - продолжила Любовь Дробышева.

По ее словам, среди бизнес-идей есть и социальная, решающая проблемы детей и подростков с особыми потребностями: «Арт-терапия. Гончарное производство». Есть предварительная договоренность о реализации этого проекта в строящемся Болашак сарайы.

В рамках двух проектов уже начато оказание услуг населению. Продолжается оснащение бизнес-площадок оборудованием, инструментом, сырьем. До конца года стартапы принесут в бюджет университета не менее 600 тыс. тенге.

«В копилке наших ученых имеется достаточное количество документов, подтверждающих право на объекты интеллектуальной собственности и целесообразность коммерциализации. Они действительно сделали много для развития различных отраслей экономики: инновационные механизмы, улучшенные сорта сельскохозяйственных культур, породы овец, способы производства, учебные пособия, монографии. Реализация многих проектов дает экономический, а значит-социальный эффект на предприятиях, где они реализуются.

Научная работа, коммерциализация ее результатов — сильнейший мотив и для преподавателей и студентов к тому, чтобы alma mater была подлинной кузницей профессионалов высокого класса, в которой, по определению Президента страны, добились «Преобладания сущности над формой», - резюмировала Любовь Дробышева.