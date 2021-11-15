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Нам важно стратегическое сотрудничество с Казахстаном – экс-глава Парламента Грузии

15 Ноября 2021 14:53
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Нам важно стратегическое сотрудничество с Казахстаном – экс-глава Парламента Грузии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель партии «Единая Грузия –Демократическое движение», И.о. Президента Грузии (2003-2004, 2007-2008), председатель парламента Грузии (2001-2008) Нино Бурджанадзе выступила в рамках заседания «АСТАНА КЛУБ-2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Представлены очень интересные люди, которые действительно очень глубоко понимают те проблемы, которые есть перед миром и дают определенные рекомендации, как их решать. Действительно, пандемия сильно поменяла ситуацию во всем мире. Она коснулась не только эмоционального фона и здоровья людей, но и проявила проблемы, которые перед нами еще больше будут усугубляться в экономическом и социальном плане», - сказала Нино Бурджанадзе журналистам.

По ее словам, каждое государство должно думать, как выйти из экономического кризиса и тяжелого положения, причиной которым стала пандемия.

«Это такой вызов, который невозможно решить в одиночку. Конечно, каждое государство должно делать свое дело, но сотрудничество и кооперация очень важны для того, чтобы мир как можно быстрее вышел из кризиса, в котором мы находимся. В том числе я говорила о перспективах, которые есть у Казахстана. Казахстан сделал очень многое и показал неоднократно, что он является лидером в регионе и у него есть большой потенциал не только в экономическом, но и в политическом плане. Поэтому для Грузии важно продолжать стратегическое сотрудничество с Казахстаном, осуществлять новые проекты, которые могли бы помочь совместно решать вопросы пандемии», - отметила спикер.

Другой очень важный, по мнению Н. Бурджанадзе вопрос, это вакцинация.

«Казахстан добился достаточно высоких результатов вакцинации. Могу выразить комплименты вашему правительству и народу, которые не поддались антивакцинной кампании. 70 % вакцинированности населения —основа, чтобы быстрее выйти из экономического кризиса, который одолевает весь мир. В этом плане мы в Грузии отстаем, но по приезду дополнительно приведу аргумент в пользу вакцинации», - пообещала она.

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#Нур-Султан   #Грузия   #Общество  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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