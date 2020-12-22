Нам важно, чтобы все прошло цивилизованно - Айгуль  Соловьева о выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наблюдатели не должны вмешиваться, должны наблюдать, отслеживать итоги, фиксировать нарушения. Такое мнение выразила руководитель специальной мониторинговой группы при Агентстве по противодействию коррупции, председатель правления Ассоциации экологических организаций Айгуль Соловьева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Айгуль Соловьева инициировала проект Хартии независимых наблюдателей, сформулированный на принципах ОБСЕ и Конвенции о стандартах демократических выборов. Об этом она рассказала корреспонденту Казинформа в Центре непартийного наблюдения за выборами.

«Этот документ призывает соблюдать демократические стандарты выборов. Мы призываем всех придерживаться этого документа. Наша задача – создать равное конкурентное поле, чтобы граждане смогли выразить свое волеизъявление», - пояснила она.

Она также выразила свое мнение по поводу того, как должны проходить выборы.

«Никто не должен пользоваться служебным положением, не должно быть административного давления, насильственных призывов. Такие факты должны пресекаться. Нам важно, чтобы все прошло цивилизованно. Наблюдатели не должны вмешиваться, напротив, должны наблюдать за тем, как происходит сама процедура подсчета голосов, отслеживать итоги, смотреть и фиксировать нарушения, не занимать место избирательных комиссий. Наблюдатели должны видеть, что происходит на избирательном участке. Когда мы говорим, что народ – источник власти, это выражение отражается в механизме «иду на выборы и отдаю свой голос», - считает Айгуль Соловьева.