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Нам важна подготовка ТЭЦ к отопительному сезону – акимат СКО
22 Июля 2022 18:48

Нам важна подготовка ТЭЦ к отопительному сезону – акимат СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области прокомментировали результаты расследования причин обрушения дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ-2, которое проводила комиссия Министерства энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бахыт Ильясов подчеркнул, что для местных исполнительных органов первостепенное значение имеет подготовка станции к предстоящему отопительному сезону.

«Согласно разработанной Дорожной карте по нормализации функционирования ТЭЦ-2 на станции проводятся работы на шести котлоагрегатах, одном турбоагрегате и двух дымовых трубах. В ремонтных работах задействованы 10 подрядных организаций, 379 человек и 35 единиц техники. Нашей основной задачей является обеспечение готовности станции к работе в отопительный период. Выполнение всех запланированных мероприятий осуществляется в соответствии с графиком и находится на постоянном контроле акимата области», - прокомментировал Б. Ильясов.

Сегодня комиссия Министерства энергетики РК сообщила о результатах расследования причин частичного обрушения дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ-2, произошедшего 20-го марта.


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Автор:
Корреспондент

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