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    17:05, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Нам удалось увеличить доходы населения во время пандемии - аким СКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О социально-экономическом развитии Северо-Казахстанской области рассказал аким региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сложный 2020 год позади, но несмотря на пандемию коронавируса экономика области работала стабильно. В ковидный период нам удалось не только сохранить позиции по доходам населения, но и увеличить их. В 2019 году по области фонд заработной платы составлял 173 млрд тенге, а в прошлом году достиг 207 млрд. То есть, вырос почти на 20%. Отчисления в пенсионный фонд увеличились на 19%. Среднемесячная зарплата по области выросла также на 20%. На 34% выросли налоговые поступления. Тенденция роста наблюдается и по итогам первого квартала этого года», - сказал в ходе брифинга в СЦК Кумар Аксакалов.

    Как отметил аким, в прошлом году в регионе было создано 12 тысяч рабочих мест, а в этом году открылось 7 тысяч.

    «По сравнению с прошлым годом казну области увеличили на 25%, с 323 млрд тенге до 406 млрд. В целом, за 5 лет наш регион получит существенную поддержку - 500 млрд тенге. Деньги пойдут на разные сферы, но цель одна – повысить качество жизни североказахстанцев», - сообщил Кумар Аксакалов.

    «Особенно это касается качества быта сельских жителей. Большие средства направим на обновление 300 сел нашего региона. В этом году на модернизацию 115 сел выделено около 17 млрд тенге. В селах будут капитально отремонтированы школы, детские сады, врачебные амбулатории, внутрипоселковые дороги и сети водоснабжения», - проинформировал глава региона.


    Теги:
    Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Другие государственные органы Акимат Общество Экономика
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