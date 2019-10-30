Нам удалось перевоспитать 300 осужденных радикальных экстремистов – КУИС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник Управления Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Бекболат Шакиров рассказал о результатах работы по перевоспитанию осужденных за радикальный экстремизм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это не только работа КУИС, она проходит во взаимодействии с местными исполнительными органами, с отечественными и международными неправительственными организациями. У нас есть результаты нашей работы – то есть, разубежденные от религиозных радикальных течений люди. Таких у нас порядка 300 осужденных. Перевоспитать их удалось буквально за период около двух лет», - сказал Бекболат Шакиров в кулуарах МИД, перед круглым столом по развитию головной политики по противодействию экстремистской деятельности.

Он рассказал о механизме работы.

«Всем известно, что каждый осужденный содержится в карантинном отделении до 15 дней. В течение 15 дней администрация учреждения с привлечением всех служб изучают личность, с ними работают психологи. Составляется психологический портрет осужденного, проверяется уровень образования. Если его нет, то у нас есть в местах лишения свободы средние школы и профтехлицеи, чтобы он затем мог куда-нибудь трудоустроиться. Именно эта категория осужденных, чтобы они могли содержать свои семьи, перечислять деньги, погашать иски по приговору суда и удовлетворять личные надобности в магазинах учреждений», - отметил спикер.

«На данный момент у нас порядка 700 осужденных именно по этой категории, они содержатся в местах лишения свободы. Естественно, мы занимаемся ими ежедневно», - добавил Б. Шакиров.

Сегодня спикер уже рассказал о сотрудничестве ООН и Костанайской академии им. Ш. Кабулбаева по линии воспитательной работы с радикальными экстремистами.