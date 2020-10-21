Нам предоставлено право решать судьбу страны, региона, каждого из нас - Бану Нургазиева о выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил дату проведения очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, которые состоятся 10 января 2021 года. Предстоят выборы депутатов маслихатов всех уровней. Своим мнением по этому поводу выразила Президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева.

«В своем обращении Глава государства подчеркнул, что «у всех политических партий было время на подготовку к участию в предстоящей избирательной кампании, разработку предвыборной платформы, совершенствование партийной инфраструктуры. Впервые политические партии Казахстана будут представлять партийные списки кандидатов в маслихаты всех уровней», - отметила Президент Гражданского Альянса.

В целом, по мнению Б. Нургазиевой, партии получили дополнительные возможности для укрепления своих позиций в политической системе страны, как это принято во всех развитых демократических государствах. Расширению гражданского участия в общественно-политической жизни государства способствовали изменения, принятые в законодательстве.

«Так, внесение поправок в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» и Закон «О политических партиях» в части соблюдения 30-процентной квоты в партийных списках для женщин и молодежи вызвало особый интерес данной категории к избирательному процессу, - говорит Б. Нургазиева. - Бесспорно, это послужит хорошим стимулом для участия в предстоящих выборах молодых людей и представителей женской половины общества с активной гражданской позицией.

Надо признать, что недавно прошедший внутрипартийный праймериз наглядно продемонстрировал возросшую активность граждан. Особенно радует, что в числе кандидатов было немало лидеров неправительственных организаций. Факт участия порядка 8-и тысяч самовыдвиженцев из 11-ти тысяч кандидатов в праймеризе, безусловно, свидетельствует о росте самосознания общества».

Подтверждением тому Б. Нургазиева привела результаты социологического опроса, которые показали, что кандидатами двигало желание принимать участие в обновлении страны.

«Ожидается, что предстоящие выборы будут отмечены высокой политической активностью населения. Конечно, всегда есть категория граждан, которые недооценивает важность выборов. Но не надо забывать, что право выбора – одно из фундаментальных прав человека. Мы не просто отдаем свой голос за или против кандидата, нам предоставлено право решать судьбу страны, региона, каждого из нас. Гражданский Альянс Казахстана, как неправительственная организация, не останется в стороне от этого значимого события в жизни страны, примет самое активное участие в электоральной кампании, готов предложить своих членов в списки наблюдателей за выборным процессом», - заключила Б. Нургазиева.