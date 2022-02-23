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Нам отрадно слышать, что средства от утильсбора пойдут на программу льготного кредитования – Анар Макашева

23 Февраля 2022 17:35
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Нам отрадно слышать, что средства от утильсбора пойдут на программу льготного кредитования – Анар Макашева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева поделилась мнением касательно снижения ставок на утильсбор. Спикер отметила, что было отрадно слышать о том, что средства от утильсбора пойдут на программу льготного кредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В нашу Ассоциацию входят официальные производители и импортеры транспортных средств. Для производителей ситуация не изменится, потому что в стоимость транспортных средств утилизационный сбор не включен. Наши производители согласно законодательству платят утилизационный сбор, они тоже являются плательщиками утилизационного сбора. Затем оператор, который собирает средства от утильсбора, возвращает эту же стоимость в том же объеме, чтобы для конечного потребителя цена не включала утилизационный платеж. Нам отрадно слышать, что средства от утильсбора пойдут на программу льготного кредитования – 4 % годовых. Потому что средняя ставка на рынке Казахстана составляет около 17 -25% , а некоторые компании делают ставки до 40 %. 4% годовых – доступная финансовая программа, чтобы потребители могли купить новый автомобиль. Это даже лучше, чем рассрочка», - прокомментировала вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса.

Анар Макашева отметила, что как для экспертов автобизнеса им очень важно, чтобы в Казахстане был отток старых машин.

«Что это значит? Раньше, выбытие старых машин из автопарка было возможно только в результате ДТП или переезда. Сейчас нам важно, чтобы парк обновлялся, для этого у людей нужно выкупать старые автомобили. Было бы хорошо, если средства от утилизационного платежа шли на то, чтобы как можно больше старых автомобилей выкупать для последующей утилизации. Тогда это положительно повлияет как на рынок новых машин, так и на обновление парка», - добавила спикер.


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#Бизнес   #Экономика   #Общество   #Утильсбор  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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