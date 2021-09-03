+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: °С
USD 426.34 EUR 505.17
RUB 5.86 CNY 66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нам нужны сильные НПО - депутат Мажилиса

3 Сентября 2021 17:00
Поделиться:
Нам нужны сильные НПО - депутат Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О роли гражданского общества в стране высказался депутат Мажилиса Парламента Айдос Сарым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Свыше 6 тысяч алматинских школьников смогут посещать бесплатные кружки
Какие проблемы волнуют сельских жителей, рассказала депутат Марат Башимов: Доверие к курсу Президента возросло Подросток угнал автомобиль со двора жилого дома в Караганде

В ходе экспертного обсуждения, посвященного основным направлениям Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева, Айдос Сарым ответил на вопрос, как должно работать гражданское общество в Казахстане.

«Гражданскому обществу сейчас нужна мощная экспертиза. Исполнительная власть - все-таки сила, которая организована лучше. Она хорошо понимает свои интересы, у нее есть вертикаль, научно-исследовательские институты есть. По-хорошему, нам нужны сильные НПО (неправительственные организации), которые в разных отраслях будут делать свою экспертизу, иметь свою аналитику, иметь цифры, с которым можно будет сопоставить», - рассказал Айдос Сарым во время экспертного обсуждения в пресс-центре АО «МИА «Казинформ».

Также депутат Мажилиса остановился и на работе нынешней нижней палаты Парламента.

«Правительство хочет, чтобы многие законопроекты инициировали именно депутаты. Если говорить на уровне репрезентации, нынешний Мажилис наиболее четко представлен разными социальными категориями граждан. Есть и инвалиды, есть и учителя, врачи, есть какая-то специализация, экспертиза, которая позволяет более хорошо прописывать законы. Мы планируем бюджет на три года. По некоторым аспектам послание спокойно декомпозируется на три-четыре года, а некоторые вещи - даже на 10-15 лет», - выразил мнение А. Сарым.

Отметим, что в пресс-центре АО «МИА «Казинформ» состоялось экспертное обсуждение основных направлений Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученного 1 сентября 2021 года.

В обсуждении приняли участие депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, член комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Юлия Кучинская.

Напомним, 1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента.

В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.


Подписывайтесь на наш канал:

#Мажилис   #НПО   #Общество   #Послание Президента-2021  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Свыше 6 тысяч алматинских школьников смогут посещать бесплатные кружки
Какие проблемы волнуют сельских жителей, рассказала депутат
Марат Башимов: Доверие к курсу Президента возросло
Подросток угнал автомобиль со двора жилого дома в Караганде
Популярное
1 Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
2 Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики о погоде в Казахстане 3 сентября
3 Стали известны победители конкурса среди вакцинированных в Нур-Султане
4 Одну из крупных улиц частично перекроют в Алматы
5 В Алматы наступила определенная стабилизация эпидситуации - Бакытжан Сагинтаев
6 Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
Читайте также
Марат Башимов: Доверие к курсу Президента возросло
Все нацелено на общество и решение проблем страны - Айдос Сарым о реализации Послания
Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики о погоде в Казахстане 3 сентября
Стали известны победители конкурса среди вакцинированных в Нур-Султане
Одну из крупных улиц частично перекроют в Алматы
В Алматы наступила определенная стабилизация эпидситуации - Бакытжан Сагинтаев
Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив