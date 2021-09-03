Нам нужны сильные НПО - депутат Мажилиса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О роли гражданского общества в стране высказался депутат Мажилиса Парламента Айдос Сарым, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе экспертного обсуждения, посвященного основным направлениям Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева, Айдос Сарым ответил на вопрос, как должно работать гражданское общество в Казахстане.
«Гражданскому обществу сейчас нужна мощная экспертиза. Исполнительная власть - все-таки сила, которая организована лучше. Она хорошо понимает свои интересы, у нее есть вертикаль, научно-исследовательские институты есть. По-хорошему, нам нужны сильные НПО (неправительственные организации), которые в разных отраслях будут делать свою экспертизу, иметь свою аналитику, иметь цифры, с которым можно будет сопоставить», - рассказал Айдос Сарым во время экспертного обсуждения в пресс-центре АО «МИА «Казинформ».
Также депутат Мажилиса остановился и на работе нынешней нижней палаты Парламента.
«Правительство хочет, чтобы многие законопроекты инициировали именно депутаты. Если говорить на уровне репрезентации, нынешний Мажилис наиболее четко представлен разными социальными категориями граждан. Есть и инвалиды, есть и учителя, врачи, есть какая-то специализация, экспертиза, которая позволяет более хорошо прописывать законы. Мы планируем бюджет на три года. По некоторым аспектам послание спокойно декомпозируется на три-четыре года, а некоторые вещи - даже на 10-15 лет», - выразил мнение А. Сарым.
Отметим, что в пресс-центре АО «МИА «Казинформ» состоялось экспертное обсуждение основных направлений Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученного 1 сентября 2021 года.
В обсуждении приняли участие депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, член комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Юлия Кучинская.
Напомним, 1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента.
В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.
- Невакцинированные не допускаются на работу - новое постановление главного санврача РК
- Свыше 6 тысяч алматинских школьников смогут посещать бесплатные кружки
- Какие проблемы волнуют сельских жителей, рассказала депутат
- Двое детей выпали из окна многоэтажки в Алматы: оба умерли
- Марат Башимов: Доверие к курсу Президента возросло
- Все нацелено на общество и решение проблем страны - Айдос Сарым о реализации Послания
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана