Нам нужно вовлекать спортсменов, религиозных деятелей, артистов в борьбе с гендерным насилием – режиссер Ринат Балгабаев

PR-консультант, режиссер, продюсер, союзник глобального движения солидарности за гендерное равенство «HeForShe» Ринат Балгабаев призывает мужчин из разных сфер деятельности присоединиться к продвижению гендерного равенства и искоренению гендерных стереотипов, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Сегодня с обществе активно обсуждают вопросы гендерного насилия и его допустимости. Высказывается много мнений, содержащих немало предрассудков. Есть ли у вашего движения механизм, который помогает в борьбе с гендерными стереотипами?

– Да, по этому направлению работают активисты движения «HeForShe». Движение запустила Структура «ООН-женщины» в рамках Региональной программы Инициативы «Луч света» Европейского Союза и ООН, направленной на искоренение всех форм насилия и привлечение внимания к проблемам неравенства и дискриминации, с которыми сталкиваются женщины и девочки в различных сферах жизни.

Целью движения является – призвать мужчин-казахстанцев стать соратниками женщин в продвижении гендерного равенства.

Мы транслируем свое мнение по гендерным стереотипам в интернете через наиболее популярные каналы. Честно говоря, нас не так много.

– Какие недостатки в борьбе с гендерными стереотипами Вы можете выделить?

– Мнение о гендерный стереотипах и неравенстве транслируют одни те же люди, то есть информируют аудиторию людей, которая уже знает о гендерном насилии и ее последствиях. Я считаю, что адекватных мужчин в нашей стране гораздо больше, нам просто нужно их разбудить и призвать к обсуждению гендерных стереотипов в своей среде. Нам нужно вовлекать больше спортсменов, религиозных деятелей, артистов и многих других людей из разных сфер деятельности для борьбы с гендерными стереотипами.

Казахстан занимает первое место среди стран СНГ по числу случаев сексуализированного насилия. И это не полноценная картина, многие девушки, женщины и тем более дети не подают заявления в государственные органы.

– Вы сняли несколько документальных фильмов о гендерном насилии «Беги», «Не прикасайся» и «Горгона». Что Вы хотели сказать этими картинами?

– Название фильма «Горгона» связано с мировом трендом в социальных сетях о мифологическом персонаже Медузе Горгоне, которая, согласно легенде, превратилась в чудовище из-за пережитого насилия. Молодые девушки и парни рассказывали о том, что они пережили насилие, демонстрируя татуировку Горгоны или изображение этого тату. Благодаря тренду многим удалось впервые рассказать о насилии своим близким и публике. Пользователи сняли больше 50 миллионов роликов, в том числе казахстанцы.

Мы с командой с помощью фильма хотели показать, как происходит наказание агрессоров в Казахстане, дать возможность высказаться тем, кто пережил насилие и поменять отношение общества к этой проблеме. Люди, пережившие насилие, возвращаются в печальное состояние вновь и вновь, когда сталкиваются с обвинениями общества: «Была не так одета, не в том месте, не в то время». Фильм «Горгона» ставит перед собой цель – вызвать на дискуссию и обсудить проблему.

Работая над фильмом, команда обработала более 100 историй, из которых отобрали 15. Часть из них по различным причинам решила отказаться от участия. Некоторые боялись реакции родных, которые об этом не знают.

Хочу отметить, что не одна из героинь фильма не добилась справедливости. По делу героини документального фильма по имени Улжан проходит судебный процесс, мы ожидаем хороших результатов. Я считаю, что самое главное - преодолеть в обществе стигматизацию, чтобы те, кто пережил насилие, не боялись рассказать и чувствовали поддержку.