Нам нужно сплотиться и ценить все, что у нас есть - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нам нужно сплотиться и ценить все, что у нас есть. Об этом заявил депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для нашего народа наступают очень тяжелые времена, тяжелые часы. На сегодня главной задачей должно стать- сохранение нашей независимости. Ведь самое главное для нас - это наша независимость, свобода, наша государственность», - сказал Нурторе Жусип.

Депутат добавил, что без государства – мы никто.

«Кто мы без государства? Без государства мы - рабы. Хочу сказать, что это надо понимать. Очень тяжелая ситуация. Выражаю соболезнования семьям погибших. Считаю, что нашему народу нужно сплотиться, ценить счастье, ценить все, что есть», - добавил Нурторе Жусип.