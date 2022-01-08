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    16:28, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Нам нужно сплотиться и ценить все, что у нас есть - сенатор

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нам нужно сплотиться и ценить все, что у нас есть. Об этом заявил депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для нашего народа наступают очень тяжелые времена, тяжелые часы. На сегодня главной задачей должно стать- сохранение нашей независимости. Ведь самое главное для нас - это наша независимость, свобода, наша государственность», - сказал Нурторе Жусип.

    Депутат добавил, что без государства – мы никто.

    «Кто мы без государства? Без государства мы - рабы. Хочу сказать, что это надо понимать. Очень тяжелая ситуация. Выражаю соболезнования семьям погибших. Считаю, что нашему народу нужно сплотиться, ценить счастье, ценить все, что есть», - добавил Нурторе Жусип.


    Теги:
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