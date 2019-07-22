Нам нужно решать вопросы обновления законопроектов - Толеутай Рахимбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный совет создан для политических реформ и стране необходимо решать вопросы обновления законопроектов. Об этом заявил председатель правления некоммерческого акционерного общества «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Толеутай Рахимбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, сегодня очень остро стоит вопрос социально-политических реформ в нашем обществе. За годы независимости мы в основном вложили в экономику раньше, чем в политику. Это - идеология нашего первого Президента Елбасы, она действительно правильная, я считаю. Она оправдала себя. Но, сегодня мы пришли к такому этапу, когда нам нужно решать вопросы обновления законопроектов, требующих внимания. Сегодня очень много вопросов и в социальной сфере», - сказал Толеутай Рахимбеков в ходе круглого стола, посвященного деятельности Национального совета общественного доверия в Нур-Султане.

Глава «Национального аграрного научно-образовательного центра» также обратил внимание на решение вопросов касательно уровня доходов населения.

«Вы знаете, что на расширенном заседании Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев свое выступление начал с вопроса по повышению доходов населения Казахстана. Здесь стоит вопрос повышения эффективности работы государственных органов и государственных программ, повышение эффективности наших законодательных нормативно-правовых актов. В первую очередь, Национальный совет создан для политических реформ», - заключил Т. Рахимбеков.

Напомним, в столице состоялся круглый стол, посвященный деятельности Национального совета общественного доверия, созданного Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева. В работе круглого стола приняли участие члены Национального совета и представители экспертного сообщества.

Фото: Мухтар Холдорбеков