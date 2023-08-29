Нам нужно работать над собой – зампремьера о поведении казахстанцев на таджикской ярмарке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр труда и социальной защиты РК Тамара Дуйсенова прокомментировала поведение казахстанцев на выставке-ярмарке товаров Таджикистана в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В кулуарах заседания Правительства РК журналисты поинтересовались ее мнением, связано ли такое поведение граждан с их благосостоянием.

«Мы, казахстанцы, всегда отличались своей культурой, толерантностью. Мы всегда умели вести себя… Не могу сказать, что у нас все плохо. Это же не все казахстанцы, которые находились там, себя так показали. Да, определенные люди вели себя так. Наверное, нам нужно работать над собой», - поделилась Тамара Дуйсенова.

Она отметила, что такое поведение наблюдается не только в Казахстане, но и в других странах. Но казахстанцы должны понимать, что они отвечают за имя своей страны.

Напомним, в воскресенье в Астане в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане состоялась выставка-ярмарка сельскохозяйственной, промышленной продукции, изделий народных ремесел и национальных блюд. До обеда ее посетили президенты двух стран.

В тот же день в социальных сетях распространились фото и видео, как казахстанцы опустошили выставку.