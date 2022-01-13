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Нам нужно изменить взгляд на образование - лидер НПО о выступлении Президента

13 Января 2022 15:57
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Нам нужно изменить взгляд на образование - лидер НПО о выступлении Президента

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Алматинской области» Жанар Нурмуханова высказала свое мнение касательно выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По ее словам, все инициативы, озвученные Президентом, безусловно важны.

«Я работаю в неправительственной организации, и как депутату областного Алматинского маслихата мне хотелось бы остановиться на некоторых инициативах Президента.

Первое - это вопрос социальной справедливости. Как сказал Касым-Жомарт Токаев, мы социальное государство, и на сегодня для развития социальной сферы в стране делается немало. 50% республиканского бюджета тратится на расходы социального характера. И я полностью поддерживаю создание общественного фонда «Қазақстан халқына», который будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки населения. Необходимо, чтобы фонд был прозрачным и справедливым. Мы видели, что причинами последних событий, которые развернулись в начале года были социальный взрыв и социальные недовольства населения. Во время рабочего процесса я сама часто встречаюсь с народом и хорошо знаю о проблемах медицины, образования, которые на сегодня остаются актуальными. Туда входит качество услуг и нехватка специалистов», - сказала спикер.

Спикер также подчеркнула слова Главы государства о том, что сейчас стоит задача обратить особое внимание на образование и привлекать лучших педагогов.

«Чтобы привлекать квалифицированных учителей, вначале их нужно создать. Когда они будут выходить из стен высших учебных заведений, необходимо предоставить им хорошие социальные условия работы»,- сказала она.

Жанар Нурмуханова также остановилась на доступности высшего образования, о которой говорил Президент во время своего выступления.

«Высшее образование как раз истекает из качественного образования. Президент в своем выступлении особое внимание уделил целевым грантам для молодежи из густонаселенных регионов страны. Для повышения конкурентоспособности учебных заведений начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов, и Президент высказал свою инициативу об открытии передовых технических вузов. То есть, до 2025 года открыть не менее пяти филиалов зарубежных вузов в Казахстане.

Как показывает практика, по моим наблюдениям, очень много учеников изьявляют желание обучаться за рубежом. Особенно по техническим специальностям.

Открытие филиалов зарубежных вузов будет стимулировать молодежь обучаться у себя на родине и тем самым вносить свой вклад в развитие страны. Как отметил Президент, всем нам нужно изменить взгляд на образование. И приоритет нужно отдавать техническим профессиям.

Я полностью поддерживаю все инициативы Главы государства и со своей стороны хочу добавить, что мы должны упорно работать для реализации этих инициатив. Предлагать свои рекомендации по улучшению ситуации в стране в разных сферах. И, самое главное - реализуя концепцию слышащего государства, необходимо отрабатывать все эти моменты в сотрудничестве со всеми ответственными органами»,- заключила спикер.


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#Президент Казахстана   #Образование   #Общество  
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Автор:

Гульзат Сахова

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