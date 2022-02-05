Нам нужна объективная информация – мажилисмены встретились с представителями потерпевших в ходе массовых беспорядков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Делегация в составе Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК встретилась с представителями потерпевших во время январских беспорядков в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мажилисмены прибыли в Алматы для выяснения обстоятельств по итогам анализа всех сообщений и информации по факту превышения должностных полномочий сотрудниками органов правопорядка.

Два дня подряд члены комитета провели встречу с представителями потерпевших а также побывали в следственном изоляторе, где находятся участники массовых беспорядков.

«Мы хотели увидеть все своими глазами и убедиться, как содержаться задержанные, как ведется следствие. Нам нужна объективная информация. Потому что, мы обязаны гарантировать нашим гражданам законное, справедливое расследование и все последующие выводы. О выводах говорить мы не будем, потому что нас также ограничивает наш конституционный закон, не вмешиваться в ход следствия. Поэтому в ход расследования мы не вмешиваемся.

Наша задача убедиться, действительно ли граждане подверглись пыткам во время допросов, действительно ли избивали людей при задержании. Здесь секретов нет. Не исключается то, что в первые дни, когда участников задерживали с площади, силу применяли. Но в данном случае хочу сказать, что МВД ведет работу на постоянной основе, Президент страны сразу дал поручение Генеральному прокурору по всем фактам превышения должностных полномочий сотрудниками органов правопорядка возбуждать уголовные дела и расследовать», - рассказала член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Гульнара Бижанова.

В настоящее время в Алматы по факту превышения служебных полномочий прокурорами возбуждено 15 уголовных дел и расследуется антикоррупционной службой.

«Два дня подряд мы проводили встречи с представителями потерпевших. Собрали самых активных членов общественной комиссии, которые занимаются расследованием и помогают органам правопорядка. Да, мы понимаем, что сторона потерпевших будет оправдывать и защищать своих детей или родственников. Ребята в СИЗО все рассказывают, они раскаиваются, в самом деле. Но здесь учитывая раскаяние, тяжесть совершенного уголовного проступка, статью, соответственно принимать объективное решение будет суд. И в этом сомнения у общественности не должно быть. Следствие ведется 24 час в сутки», - пояснила депутат.

На встрече представители потерпевших сторон обозначили конкретные фамилии, присутствовали их адвокаты и депутаты городского маслихата.

«В следственном изоляторе мы посетили все камеры, встретились с задержанными. В целом там сейчас содержатся 234 человека по массовым беспорядкам. В здании тепло, чисто. Питание трехразовое. Медицинская помощь оказывается. Через день приезжают узкие специалисты из двух больниц, осматривают тех, кто нуждается в помощи. В самой медсанчасти находятся три человека с пулевыми ранениями в ногу. Сейчас у них этап перевязок и обработок. В самих камерах жалоб не было», - рассказала Г. Бижанова.

По официальным данным прокуратуры города, с 5 по 10 января в органы правопорядка доставлены 1 257 лиц. В этот же период освобождено 92 лица ввиду неподтверждения их причастности. В настоящее время 121 человек из 234 освобождены под подписку. Изменена мера пресечения в зависимости от совершенного проступка, по результатам расследования и по установленным доказательствам по делу.

«Можно сказать, что на сегодняшний день большая часть задержанных освобождены и находятся дома. Но следствие по ним продолжается и итоговую точку будет ставить суд. Если рассмотреть по статьям это – кража, участие в массовых беспорядках, хищение оружия, угон автотранспорта, хранение оружия, акты терроризма, изнасилование, убийство, насилие в отношении представителей власти.

Мы в ход расследования вмешиваться не в праве. Но мы берем на контроль каждое обращение, которые поступают. С заместителем прокурора, курирующего это направление, держим прямую связь. На связи с ним также уполномоченный по правам человека. На следующей неделе мы собираем рабочую группу и у нас планируется большой круглый стол», - подытожила мажилисмен Г. Бижанова.