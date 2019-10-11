Нам нужна эволюция, постепенное развитие – Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свое видение по дальнейшему развитию Казахстана высказал Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам нужна эволюция, постепенное развитие. А не давайте это сделаем, то сделаем, это не работает. У нас есть стратегические планы развития Казахстана до 2050 года, все дальнейшие программы берутся оттуда. Индустриальная программа, инфраструктурная программа - все идет оттуда. Все это надо продолжать», - сказал Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Хабар».

Он также отметил необходимость индустриального развития.

«Второе - индустриальная программа, то есть не надо зависеть от нефти и газа, это биржевые товары, они имеют плохое обыкновение менять свою цену. Нефть была недавно выше 70 долларов США, сегодня стала меньше 60-ти, а это все большие потери для бюджета. Как их восполнить, но сырьевые государства через это проходили, поэтому мы должны создать альтернативную экономику», - пояснил Нурсултан Назарбаев.