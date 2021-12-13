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Нам необходимо сконцентрироваться на климатических изменениях – Сума Чакрабарти

13 Декабря 2021 23:31
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Нам необходимо сконцентрироваться на климатических изменениях – Сума Чакрабарти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эфире программы «Национальный интерес» на телеканале «Хабар» советник Президента Казахстана по вопросам экономического развития Сума Чакрабарти отметил, что кроме пандемии нам необходимо сконцентрироваться и на климатических изменениях. По его словам, сейчас многие страны изучают этот вопрос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Кроме пандемии нам необходимо сконцентрироваться на климатических изменениях. 20 лет назад эта тема никого не беспокоила. Сейчас каждый обеспокоен этим. Этот вопрос изучают разные страны. Международный валютный фонд, Всемирный банк весьма пристрастно наблюдают за Казахстаном и другими государствами: как вы будете разбираться в будущем и насколько устойчивы вы в подобной ситуации», - пояснил советник Главы государства.

По его словам, Правительство должно начать прорабатывать и обдумывать подобные меры.

«Конечно, это новые вещи, но они должны стать для нас нормой, и это сделает экономику Казахстана более устойчивой. Это большая задача, но я верю, что Правительство и Президент будут действительно на этом структурированы», - добавил он.

Ранее советник Президента РК Сума Чакрабарти рассказал о последствиях пандемии для экономики Казахстана.


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#Экология   #Экономика  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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