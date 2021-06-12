Нам необходимо доверять своим ученым – Асхат Аймагамбетов о казахстанской вакцине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал неодобрение медиков казахстанской вакцины. По его словам, нам необходимо дождаться результатов, доверять своим ученым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я не буду говорить о своей реакции, потому что, как государственный служащий воспринимаю абсолютно нормально, понимая необходимость освещения, предоставления более полной информации. Но, если говорить о реакции самих разработчиков и ученых, она была, конечно, не такой. Но, когда вы начинаете говорить, обобщать всех ученых, здесь необходимо учитывать то, что другие ученые, коллеги, с кем мы встречались и те, кто имел возможность к первичной документации и кто проводит клинические исследования, у них вопросов по этому поводу не возникает. Сам Институт разработал вакцину. Обычно в практике этот институт не проводит клинические исследования, он сделал свое дело. Но в связи с тем, что проведение клинических исследований в стране не такое распространенное явление, институт выступил спонсором, чтобы дальше проводить клинические исследования. Но клинические исследования сам Институт не может проводить, там нужны медицинские компетенции, должны проводить медики», - пояснил министр.

Поэтому, по его словам, Институт профинансировал, заключил договор с медицинскими организациями, и дальше несколько медицинских организаций в Таразе и Алматы проводили клинические исследования.

«К проведению клинических исследований, к другим моментам наши коллеги не имели доступа, так оно и должно быть. Это абсолютно независимое клиническое исследование. Там есть группа тех, кто, собственно, получил вакцину. Результаты первой и второй фазы имеются на руках. Дойти до клинических испытаний – сложный процесс. Сначала проводят много исследований на животных. Это разные виды животных вплоть до приматов. Когда уже на последнем уровне у приматов увидели, что вакцина действует, провели соответствующий анализ, вся информация была передана в Центр экспертизы лекарственных средств. Дальше Центр лекарственных средств проводит определенную работу по воспроизводимости исследований. Когда видят, что эти результаты воспроизводятся, конечно, рассматривают более серьезно и дают разрешение на клинические исследования», - рассказал Асхат Аймагамбетов.

После проведения клинических исследований, когда большое количество людей участвовали в них, с определенной периодичностью сдавали анализы, специалисты из Наццентра биотехнологии и медицинского центра посмотрели первичные документы и убедились в результатах.

«Как раз эти исследования показывают, что люди, которые получили эту вакцину, в их крови обнаруживается антитела и у них есть клеточный и гуморальный иммунитет. Если обнаруживается достаточно устойчивый клеточный и гуморальный иммунитет, то соответственно это показывает, что вакцина действует, технология себя оправдывает. Нам необходимо дождаться результатов, доверять своим ученым. У нас есть такой феномен, когда своих же граждан, которые добиваются каких-то успехов, особо не ценим до того момента, пока не начинают говорить в других странах или на каком-то другом уровне. Думаю, что в этом случае достаточно эмпирических сведений, показателей, чтобы говорить, что наши ученые провели большую работу, за что мы должны им быть благодарны», - обратился к гражданам министр.