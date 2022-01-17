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Нам есть ради чего сплотиться - директор  детской музыкальной школы

17 Января 2022 20:45
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Нам есть ради чего сплотиться - директор  детской музыкальной школы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор столичной детской музыкальной школы №2 Владислав Ли призвал казахстанцев оказать всемерную поддержку инициативам Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Слова Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева напомнили всем о том, что мы должны четко понять одно. Государство и граждане – это единое целое. Это неделимые понятия, которые в полной мере раскрывают смысл народных слов «Бірлік бар жерде - тірлік бар». Наша сила в единстве народа, нам есть ради чего сплотиться – для будущего наших детей и общего дома. Мы единый народ. Это доказано славной историей нашей независимости», - сказал Владислав Ли, комментируя поручения Президента РК, данные им недавно на пленарном заседании Мажилиса.

«Главное, у нас есть лидер, вокруг кого мы должны сплотиться. Эти нелегкие дни показали, что нашей страной руководит грамотный и ответственный Глава государства. Верю, что мы, казахстанцы, вместе с ним пройдем все испытания и сделаем все, чтобы наша страна процветала и становилась лучше», – заявил Владислав Ли.



Фото: elorda.info


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#Алматинская трагедия  
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Автор:

Серик Сабеков

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