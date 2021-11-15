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Нам есть, чему поучиться у Казахстана – президент глобального института безопасности США

15 Ноября 2021 14:40
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Нам есть, чему поучиться у Казахстана – президент глобального института безопасности США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент глобального института безопасности (США) Джонатан Гранофф выступил с призывом объединить усилия в решении глобальных проблем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Пандемия не имеет границ, как и климатические изменения. Однако финансовая система интегрирована, и у нее есть границы. 50%-70% нашего кислорода мы получаем от планктона, который находится в океане. Океан также не безграничен, как и леса, от которых мы получаем кислород. Весь мир является одной большой семьей, все мы являемся соседями и должны сотрудничать между собой в части защиты нашей природы. Молодым людям также нужно задать вопрос о том, что мы можем сделать, чтобы защитить нашу планету», - сказал Джонатан Гранофф в рамках заседания «АСТАНА КЛУБ-2021».

По его словам, США есть, чему поучиться у нашей страны в части ядерного разоружения и мирного сосуществования различных этносов на одной территории.

«Казахстан является примером той страны, в которой проживают представители многих религий и многих национальностей, используется много языков и при этом нет никаких конфликтов. Более того, в Казахстане есть даже праздник, который посвящен этому разнообразию. Нам есть чему поучиться, Казахстан может быть для нас примером в этом плане», - отметил спикер.

«Как мы все знаем, Казахстан отказался от ядерного оружия. В Казахстане было 1,4 тысячи ядерных боеголовок, от которых они отказались. В мире же количество боеголовок сократилось с 65 тысяч до 14 тысяч. Это тоже достижение, но нам есть, к чему стремиться. Данный пример может подтолкнуть лидеров других стран прийти к такому решению. Мы должны начать сотрудничать и говорить на эту тему», - заявил Д. Гранофф.

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#Безопасность   #Общество  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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