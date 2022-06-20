РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:14, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Наложение или снятие с залога автомобиля доступно в онлайн-режиме в РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теперь казахстанцы могут заложить в залог или снять с него автомобиль в онлайн-режиме. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Kaspi банк запустил новый сервис при поддержке министерств внутренних дел и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Наложение или снятие залога на автомобиль теперь доступно в онлайн-режиме. Ранее для оформления документов по залогу необходимо было обратиться в банк, специализированный центр обслуживания населения, полицию. Это занимало от нескольких часов до нескольких дней», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге.

    Она также сообщила, что Министерство внутренних дел совместно с финансовыми учреждениями запустило несколько проектов, облегчающих оказание услуг в сфере регистрации граждан и автотранспорта через приложения банков второго уровня.


    Теги:
    Транспорт МВД РК Интернет
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!