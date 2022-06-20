Наложение или снятие с залога автомобиля доступно в онлайн-режиме в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теперь казахстанцы могут заложить в залог или снять с него автомобиль в онлайн-режиме. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Kaspi банк запустил новый сервис при поддержке министерств внутренних дел и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Наложение или снятие залога на автомобиль теперь доступно в онлайн-режиме. Ранее для оформления документов по залогу необходимо было обратиться в банк, специализированный центр обслуживания населения, полицию. Это занимало от нескольких часов до нескольких дней», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге.

Она также сообщила, что Министерство внутренних дел совместно с финансовыми учреждениями запустило несколько проектов, облегчающих оказание услуг в сфере регистрации граждан и автотранспорта через приложения банков второго уровня.