Налоговым кошельком можно будет воспользоваться с 1 января 2020 года - Минфин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Презентация нового сервиса «Налоговый кошелек» состоялась сегодня в Astana Hub в формате Open API. Теперь физлицам и индивидуальным предпринимателям будет проще оплатить налоги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Республики Казахстан.

Ранее существовала проблема неверной оплаты налогов в связи с тем, что приходилось заполнять множество реквизитов и могла произойти ошибка. Налоговый кошелек решает данную проблему, он принимает и обрабатывает платежи из единых реквизитов, автозачетом в онлайн-режиме без заявления налогоплательщика.

Работу «Налогового кошелька» во время мероприятия продемонстрировал вице-министр финансов Руслан Енсебаев.

«Многие наши граждане сталкивались с проблемами при оплате налогов. К примеру, налогоплательщику надо было указать из более тысячи реквизитов нужные ему четыре – КБК, КНП, БИН бенефициара-получателя и сумму. Неверное указание одного из них приводило к некорректному зачислению платежей в бюджет и, соответственно, к штрафам и пеням.

Сегодня благодаря планомерной работе, проводимой Министерством финансов РК, появилась возможность альтернативной оплаты налогов путем пополнения «Налогового кошелька». Данный сервис предоставляет налогоплательщику информацию о его текущих и предстоящих обязательствах с бюджетом. Деньги из «Налогового кошелька» автоматически зачисляются на соответствующие налоги, по которым возникли налоговые обязательства. При этом реквизиты оплаты налогов заполняются автоматически без указания их налогоплательщиком, что обеспечивает их гарантированную доставку», - рассказал Руслан Енсебаев.

Таким образом, новый сервис, в отличие от имеющихся сервисов по задолженности или предстоящим платежам, дает возможность пополнять средства на единые реквизиты, подключить опцию автоматического списания средств с баланса «Налогового кошелька» и получать уведомления о списании. Мобильная версия Налогового кошелька функционирует на платформе мобильного приложения КГД МФ РК e-Salyq, а также до конца декабря будет запущена на портале электронного правительства (egov.kz) и в мобильном приложении АО «Народный банк Казахстана» (Homebank), также в 2020 году данный сервис будет реализован и в мобильном приложении Kaspi.kz.

Вместе с тем одним из основных приоритетов Министерства финансов РК на сегодняшний день является обеспечение населения и бизнеса качественными государственными услугами, а также максимальной открытости деятельности. В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» проводится большая работа по реализации сервисов в формате Open API, а также созданию сервисов по упрощению процедуры оплаты налогов.

На сегодняшний день реализовано свыше 60 публичных сервисов по передаче сведений через веб-портал электронных государственных закупок. Об унифицированных сервисах портала ЭГЗ и сервисах по Open Budget рассказал Дархан Биржанов, заместитель председателя правления АО «Центр электронных финансов».

«В настоящее время зарегистрировано 167 организаций, которые используют данные портала ЭГЗ для формирования аналитики или обеспечения доступа к этой информации другим участникам рынка. Система обеспечивает публикацию данных о потребностях заказчиков на поставку товаров, работ, услуг, их консолидацию, проведение закупочных процедур, определение поставщика, заключение электронных договоров и их исполнения», – говорит Д.Биржанов.

С начала текущего года на сайте Комитета государственных доходов МФ РК были опубликованы API сервисы по предоставлению данных из ИС «Централизованные унифицированные лицевые счета» о налоговой задолженности, по уплаченным суммам и предстоящим платежам и др.

Бауыржан Жумакасов, директор департамента информационных технологий КГД МФ РК, рассказал подробнее об этих сервисах и о том, какая работа была проделана комитетом, для обеспечения интеграции с базами данных государственных органов и третьих организаций в целях упрощения процесса оплаты налогов.

«К примеру, сервис предстоящих платежей разработан для предоставления налогоплательщикам возможности просмотра предстоящей суммы налога (налог на имущество, земельный налог, налог на транспортные средства,) до наступления его срока уплаты с возможностью одновременного проведения оплаты по готовым реквизитам. Сервис успешно функционирует на платформах портала КГД МФ РК (kgd.gov.kz) и ПЭП (eGov.kz), Кaspi.kz и АО «Народный банк Казахстана», – отметил Б.Жумакасов.

Доступ к данным API сервисам на сегодняшний день имеется у 32 организаций (казахстанские банки второго уровня и представители IT-рынка), которые на основе данных API создают новые сервисы, помогающие упростить взаимодействие физических и юридических лиц со структурными подразделениями Министерства финансов РК.

В ходе мероприятия Kaspi.kz, Halyk bank, Учет.кз, Первое кредитное бюро, ТОО «Kompra», «I Commerce» рассказали подробнее о своих сервисах, разработанных на основе данных API сервисов.

По всем дополнительным вопросам можно позвонить в МФ РК по следующим номерам: 87077022030, 87711019985, 75-02-31, либо написать на электронный адрес minfingovkz@gmail.com