Налоговые вычеты для физлиц будут введены с 2025 года - Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Налоговые вычеты для физических лиц будут введены одновременно с введением декларирования доходов и имущества. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики РК Мади Такиев на «круглом столе» в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из актуальных вопросов налоговой политики является вопрос о налоговых вычетах, применяемых физическими лицами – их размер, период и дата введения данных вычетов. Как показывает мировая практика, вычетам подлежат расходы на образование, здравоохранение, вычеты по процентам по кредиту на покупку жилья, расходы на содержание престарелых родителей, и на благотворительность. В Казахстане, аналогично, будут применяться вычеты на медицину, обучение, вознаграждение по ипотечным займам. С повышением размера минимальной ежемесячной заработной платы с 1 января 2019 года в полтора раза – до 42,5 тысячи тенге, в Налоговый кодекс были внесены изменения в части замены минимальной заработной платы на минимальный расчетный показатель. И для сохранения действующих нормативов эти нормы были просто пересчитаны путем математического деления. Соответственно, получились цифры 94 МРП, 118 МРП, 282 МРП. Вследствие чего возникает сложность в расчете размеров налоговых вычетов для физических лиц», – сказал М.Такиев.

По его словам, для облегчения восприятия физическими лицами и упрощения процесса предложено арифметическое округление размеров налоговых вычетов. Так, стандартный вычет для социально уязвимых слоев населения предлагается округлить с 882 МРП до 1 000 МРП, налоговый вычет по всем ипотечным займам со 118 МРП до 100 МРП, налоговый вычет по медицинским услугам со 118 МРП до 100 МРП, налоговый вычет на обучение со 118 МРП до 100 МРП, для многодетных семей с 282 МРП до 300 МРП.

При этом, в целях максимального упрощения и установления более справедливого подхода предлагается исключить пределы для отдельных вычетов и оставить один предельный вычет в размере 600 МРП, что составляет на сегодня более 1,5 млн тенге.

Таким образом, граждане по своему усмотрению могут применить тот или иной вычет. Кроме того, упростится работа налоговых агентов.

В отношении сроков введения вычетов вице-министр отметил, что они будут применяться с момента введения декларирования, то есть, с 2025 года. Ближе к сроку введения вычетов планируется вернуться к вопросу о введении предельного размера общей суммы вычетов.