Налоговые проверки позволили выявить нарушения на сумму в 344 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О результатах налоговых проверок по итогам прошлого года рассказал председатель Комитета государственных доходов Марат Султангазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постоянно совершенствуется система управления рисками, которая позволяет точечно отбирать субъекты для налогового контроля. Результатом принимаемых мер является сокращение количества налоговых проверок. За отчетный период проверки сокращены на 28%, или с 38 до 27 тысяч, при этом, увеличена сумма выявленных нарушений в 2 раза, которая составила 344 млрд тенге», - сказал Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК.

По его мнению, об улучшении качества налоговых проверок также говорит факт уменьшения на 13,2% отменных актов Апелляционной комиссией при Министерстве финансов (отменены полностью, или в части 66 в 2019г. и 76 в 2018 г.).

«Выросла эффективность и таможенного СУР, на этапе очистки товаров - на 18% и таможенных досмотров - на 26%. Внедрены шесть тысяч стоимостных индикаторов по товарам из Китайской Народной Республики (охват-100%), наблюдается увеличение стоимости декларируемых рисковых товаров. В итоге нам удалось сократить расхождение по таможенной статистике с КНР с 53% до 48%», - отметил спикер.

«При росте объемов импорта товаров из КНР на 15,7%, обеспечен опережающий рост поступлений таможенных платежей и налогов порядка на 25%, который составил 267 млрд тенге (с учетом распределения по нормативам)», - заключил он.