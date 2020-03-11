+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 9 °С
USD 393.60 EUR 446.85
RUB 5.47 CNY 56.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Налоговые проверки позволили выявить нарушения на сумму в 344 млрд тенге

11 Марта 2020 17:52
Поделиться:
Налоговые проверки позволили выявить нарушения на сумму в 344 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О результатах налоговых проверок по итогам прошлого года рассказал председатель Комитета государственных доходов Марат Султангазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Во всех секторах экономики наблюдается рост налоговых поступлений – Комитет госдоходов
В Атырау арестованному директору ломбарда пытались передать деньги Как намерены стимулировать легкую и пищевую промышленность в Казахстане Автоперевозки хотят освободить от налогов на 3 года

«Постоянно совершенствуется система управления рисками, которая позволяет точечно отбирать субъекты для налогового контроля. Результатом принимаемых мер является сокращение количества налоговых проверок. За отчетный период проверки сокращены на 28%, или с 38 до 27 тысяч, при этом, увеличена сумма выявленных нарушений в 2 раза, которая составила 344 млрд тенге», - сказал Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК.

По его мнению, об улучшении качества налоговых проверок также говорит факт уменьшения на 13,2% отменных актов Апелляционной комиссией при Министерстве финансов (отменены полностью, или в части 66 в 2019г. и 76 в 2018 г.).

«Выросла эффективность и таможенного СУР, на этапе очистки товаров - на 18% и таможенных досмотров - на 26%. Внедрены шесть тысяч стоимостных индикаторов по товарам из Китайской Народной Республики (охват-100%), наблюдается увеличение стоимости декларируемых рисковых товаров. В итоге нам удалось сократить расхождение по таможенной статистике с КНР с 53% до 48%», - отметил спикер.

«При росте объемов импорта товаров из КНР на 15,7%, обеспечен опережающий рост поступлений таможенных платежей и налогов порядка на 25%, который составил 267 млрд тенге (с учетом распределения по нормативам)», - заключил он.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Другие государственные органы, Налоги,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив