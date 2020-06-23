Налоговые проверки для всех категорий бизнеса не будут проводиться до конца года – МНЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До конца года не будут проводиться новые плановые налоговые проверки для субъектов всех категорий бизнеса. Об этом заявил минстр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании Правительства, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства с 1 января текущего года на три года введен мораторий на проведение проверок и профилактического контроля малого и микропредпринимательства. Вместе с тем, до конца года не будут проводиться новые плановые налоговые проверки для субъектов всех категорий бизнеса», - сказал Руслан Даленов.

Глава МНЭ отметил, что для защиты прав предпринимателей действует презумпция «добросовестности» предпринимателей.

«Это позволит трактовать разночтения в законодательстве в пользу добросовестных предпринимателей», - пояснил Руслан Даленов.

Министр также добавил, что по поручению Главы государства с 1 января 2020 года на три года освобождены от налогов на доходы субъекты микро- и малого бизнеса, применяющие специальные налоговые режимы.

В различных отраслях экономики до 1 октября 2020 года обнулены ставки по налогам, социальным платежам с фонда оплаты труда и имущественному налогу.

По землям сельскохозяйственного назначения до конца года ставка земельного налога снижена до нуля. Также предоставлена возможность уплаты НДС методом зачета для импорта в сфере племенного животноводства.

До 1 октября 2020 года снижена ставка НДС с 12% до 8% для социально значимых продовольственных товаров.

Также до 1 июня были приостановлены меры налогового администрирования и контроля. Для всех субъектов малого и среднего бизнеса введена отсрочка на уплату всех налогов и социальных платежей.



